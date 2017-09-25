بدء تنفيذ الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة



بدور إبراهيم :



بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة، التى تقع على واجهة المدينة، وتطل على نهر النيل، بمساحة حوالي 181 فداناً بطول حوالي 1330 متراً.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى تشمل الأنشطة المخططة لقطع الأراضي، وهى عبارة عن فندق سياحى على مساحة حوالى3 أفدنة، ومنطقة فيلات متميزة بمساحة حوالى 33.5 فدان، وتنقسم إلى منطقتين: المنطقة الأولى على مساحة 14 فداناً، وتضم مجموعة من الفيلات على قطع أراضٍ بمساحة حوالى 400 م2، يتخللها مسطحات خضراء ومسارات مشاة وحمامات سباحة، أما المنطقة الثانية فتقع على مساحة حوالى 19.5 فدان يتخللها مسطحات خضراء، ومسارات مشاة، وحمامات سباحة.



وأضاف أن الأنشطة المخططة لقطع الأراضي تشمل أيضاً منطقة إدارية بمساحة 305 أفدنة، ومجمع تجارى ترفيهى متكامل على مساحة حوالى 8.5 فدان، ومحال تجارية، ومطاعم مميزة، ومجمع سينمات، ومنطقة لعب أطفال داخلية، بالإضافة إلى حديقة نهرية على مساحة حوالى 26.4 فدان ترتبط بالممشى السياحي عن طريق كباري مشاة، وتضم مطعما سياحيا متميزا، ومبانى خدمية بمساحة حوالى 400 م2، بجانب المسطحات الخضراء، ومسارات مشاة، ومناطق انتظار سيارات، وملحق بالحديقة مرسى نهرى لتنظيم الرحلات النيلية من وإلى المدينة.



وكلف وزير الإسكان بتكثيف العمل بمواقع المشروع المختلفة، وأن تكون هناك متابعة مستمرة للبرامج الزمنية للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعد علامة مميزة فى المدينة، ومدن الصعيد بوجه عام.

من جانبه قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه تم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال شبكات البنية الأساسية (طرق – مياه – رى – صرف صحى – كهرباء) للمرحلة الأولى من الشريط النهرى (منطقة الفيلات)، ضمن عملية تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 150 فداناً بالمرحلة الرابعة من المدينة، وتم اعتماد اللوحات التصميمية للطريق الدائرى بمنطقة الفيلات، واعتماد مناسيب التسويات لمنطقة الفيلات، كما تم إسناد أعمال الدراسات التخطيطية، والمخطط التفصيلي، ودراسات التصميم العمرانى، وأعمال تنسيق الموقع، وإعداد مستندات الطرح للمرحلة التنفيذية الأولى من الشريط النهرى على مساحة 180 فداناً.

