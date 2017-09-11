بدء تنفيذ اتفاق الـ 8 عمارات بين المتحدة للإسكان ومحافظة الإسكندرية

السيد فؤادأخيرا دخل الاتفاق الذى وقعته محافظة الإسكندرية مع الشركة المتحدة للإسكان والتعمير عام 2014، بإنشاء مشروع سكنى لمتوسطى ومحدودى الدخل فى نطاق حى المنتزه شرق المحافظة، حيز التنفيذ.كان البروتوكول قد وقعه الطرفان فى أغسطس 2014 لتنفيذ المشروع على مساحة 61 فدانا بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة

السيد فؤاد

أخيرا دخل الاتفاق الذى وقعته محافظة الإسكندرية مع الشركة المتحدة للإسكان والتعمير عام 2014، بإنشاء مشروع سكنى لمتوسطى ومحدودى الدخل فى نطاق حى المنتزه شرق المحافظة، حيز التنفيذ.

كان البروتوكول قد وقعه الطرفان فى أغسطس 2014 لتنفيذ المشروع على مساحة 61 فدانا بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 4 مليارات جنيه، ليستغرق المشروع من 6 – 7 سنوات، على أن يتولى ديوان عام المحافظة الشئون الإدارية له.

ووفقا للبروتوكول، فإن الشركة ستقوم ببناء المشروع السكنى بالكامل، وتحصل المحافظة على 8 عمارات سيتم تخصيصها للشباب أو الإسكان المتوسط أو لمحدودى الدخل، على أن يدفع الشاب سعر الوحدة السكنية بالتقسيط.

وأصدرت محافظة الإسكندرية، القرار رقم 329 لسنة 2017 والذى حصلت « المال » على نسخة منه بشأن المشروع، ليكون ضمن العقد المسجل رقم 4523 لسنة 1929 بمنطقة السيوف، وطبقا لخريطة الرفع المساحى المعتمدة من قبل مديرية المساحة على مسطح 61 فدانا، على أن يكون مسطح قطع التقسيم 132.8 ألف متر مربع، و الخدمات العامة المتنازل عنها 12 ألف متر مربع، و الشوارع 80 ألف متر، والتجارى والإدارى 33 ألف متر مربع تقريبا.

ونص القرار فى مادته الثانية، على أن تلتزم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بتنفيذ المرافق العامة طبقا للاشتراطات والمعايير الفنية لجهات المرافق، وللقوانين والقرارات الوزارية المعتمدة، على أن يتم تسليم مسطح قطع الخدمات العامة إلى الحى المختص، قبل التعامل على المشروع.

ونصت مادته الرابعة على أن تلتزم الشركة بتسليم محافظة الإسكندرية 8 قطع من أراضى التقسيم المعدل بالقرار رقم 1847 لسنة 2014 الخاص بالمشروع وقتها، وكان « 72 فدانا » وإنشاء 8 عمارات سكنية عليها نصف تشطيب كاملة المرافق، على أن يسدد المستفيدون الأقساط المطلوبة للشركة بعد حساب هذه الوحدات بسعر التكلفة.

وكان المهندس أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة المُتحدة للإسكان والتعمير- قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن الشركة لن تتخلى عن «شراء وبيع وتقسيم الأراضى»، والذى يعد من الأنشطة الأساسية لها، مؤكداً أن لديها حالياً 120 فدانًا، ولم تسطع البناء عليها لعدم وجود سيولة مالية، وأن البيع يأتى فى إطار تمويل المشروعات القائمة.

وفيما يخص «التقسيم الجديد» ضمن مشروع تخطيط وتقسيم أراضى السيوف، كشف أن شركة «صبور للاستشارات الهندسية» أعدت ملفا كاملا للتخطيط العام على الأرض والبالغة 100 فدان، وتم تقديمه لحى المنتزه أول لمراجعته، واستكمال الإجراءات، بعد اعتماد محافظ الإسكندرية للتقسيم.

وأشار «عابدين» إلى البروتوكول الذى وقعته الشركة مع المحافظة، والذى استهدف بناء الـ 100 فدان، بإجمالى 12 ألف وحدة سكنية، على أن تتعاون المحافظة فى إنهاء الإجراءات مقابل حصولها على 8 عمارات بطاقة إجمالية 600 وحدة بسعر التكلفة، موضحاً أن عمارات المحافظة ستُبنى على أرض الخدمات بالمشروع، وعلى المحافظة أن تعطى للشركة كشفًا بالمستحقين، مُعتبراً أن ذلك يأتى فى إطار المُشاركة فى التنمية المُجتمعية.

واعتبر أن المشروع يُمثل مستقبل شركته، لأنه سيرفع قيمة استثماراتها، وكذلك قيمة الأسهم، موضحاً أنه يستهدف بيع قطع أراضٍ، ومشاركة عليها، بالإضافة إلى البناء على الجزء الآخر.