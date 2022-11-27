بدء تلقى طلبات دائنى «المتحدة للتأمين» 22 ديسمبر

خاطب الدكتور أحمد مصطفى شوقى المصفى لشركة المتحدة للتأمينات، العامة أصحاب الديون لبدء تقديم الطلبات الخاصة بهم اعتبارا من 22 ديسمبر المقبل ولمدة شهر.

وكشف عثمان شحاتة مستشار مالى مستقل- وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية للإشراف على تصفية الشركة ومتابعة أعمالها- أن هناك مهلة شهرا للتقدم بالطلبات من الدائنين مشفوعة بالمستندات الدالة على مديونيتهم سواء كان من حملة الوثائق الذين لهم تعويضات أو من الموردين وغيرهم بدءا من 22 ديسمبر المقبل .

وصدر القرار رقم102 لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للمتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة فيما صدر قرار تصفيتها يوم 11 سبتمبر الماضى.

ووفقا لآخر ميزانية للشركة فى 2019/2018 قبل إلغاء ترخيصها بلغ إجمالى خسائرها 117.9 مليون جنيه منها 105.3 مليون «مرحلة» و12.6 مليون للعام الأخير للنشاط ، فى حين أن رأسمالها المدفوع سجل 43.5 مليون، مما أدى إلى أن تصبح حقوق المساهمين بالسالب مسجلة 74.2 مليون.

وبلغ إجمالى التزامات الشركة 120.9 مليون جنيه فى 2019/2018 منها 88.3 مليون تخص حقوق حملة الوثائق (العملاء) و3.2 مليون مستحقات شركات التأمين و29.4 مليون أرصدة دائنة أخرى.

وبلغت أصول الشركة 46.5 مليون جنيه فى 2019/2018 منها 30.4 مليون استثمارات و2.6 مليون نقدية بالصندوق، و1.6 مليون، لمدينى عمليات التأمين و1.5 مليون أصول ثابتة و10.7 مليون لمدينين وأرصدة مدينة أخرى.

وكان أبرز الفروع التى أدت إلى تصفية الشركة هى تأمينات السيارات التكميلى والذى بلغت تعويضاته 16.6 مليون جنيه فى 2019/2018 من إجمالى تعويضاتها لنفس العام البالغة 21.3 مليون، وبلغ عجز النشاط به 5.2 مليون.

وجاء ثانيا التأمين الإجبارى على السيارات والذى بلغ عجز النشاط به 7.9 مليون جنيه فى 2018/2019 فيما سجلت تعويضاته 4 ملايين.

وحققت الشركة 48.5 مليون جنيه صافى أقساط فى 2019/2018 وتكبدت تعويضات بقيمة 21.3 مليون، وإجمالى إيرادات 51.1 مليون ومصروفات 62.2 مليونا.

وتنتهى فترة تلقى طلبات الدائنين ومستنداتهم من قبل المصفى فى 22 ينايرالمقبل لتبدأ بعدها فترة المراجعة، ومنح قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شهور للتصفية بدءا من 11 سبتمبر الماضى ويجوز مد المهلة لمدد أخرى بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

كان الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر قرارا بتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة وتعيين د أحمد مصطفى شوقى (مكتب مزارز- مصطفى شوقى للمحاسبة والمراجعة) مصفيا عاما لها.

ويضم تشكيل اللجنة الثلاثية للإشراف على عملية التصفية ومتابعة أعمالها برئاسة المستشار رائد جعفر النفراوى المستشار القانونى للاتحاد المصرى للتأمين وعضوية كل من عثمان شحاته مستشار مالى مستقل بقطاع التأمين ومحمد زهران المدير التنفيذى لمجمعة تأمين السفر.