بدء تلقى طلبات الحج بنقابة الصحفيين

رحاب صبحىأعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، عن بدء تلقى طلبات الصحفيين أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج(برنامج كامل)، للموسم الحالى (1439هـ -2018م)، وذلك اعتبارا من اليوم (7/4/2018) ولمدة أسبوعين، تنتهي فى الثانية عشرة من ظهر يوم السبت (21/4/2018)، وتقوم النقابة بتنظيم بعثة ا

رحاب صبحى

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، عن بدء تلقى طلبات الصحفيين أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج(برنامج كامل)، للموسم الحالى (1439هـ -2018م)، وذلك اعتبارا من اليوم (7/4/2018) ولمدة أسبوعين، تنتهي فى الثانية عشرة من ظهر يوم السبت (21/4/2018)، وتقوم النقابة بتنظيم بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، مع مراعاة تطبيق الشروط التى وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وتوضح النقابة أن تكون الأولوية للصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، ويتم الاختيار وفق القواعد المقررة وهى بالترتيب التالى – أرامل الصحفيين والصحفى المسافر بمفرده، والصحفى المرافق لوالدته والصحفى المرافق لوالده، الصحفى المرافق لزوجته.

