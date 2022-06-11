بدء تفريغ شحنة قمح قادمة من الهند بميناء الدخيلة (صور)

بدأت شركة “فينوس انترناشيونال” للشحن والتفريغ اليوم السبت تفريغ السفينة MANA المحملة بأول شحنة القمح التي تم استيرادها من الهند، وذلك لصالح شركة “تريد لايت” إذ تم تراكي السفينة على الرصيف 92 بميناء الدخيلة.

وحسب مصادر مطلعة فإن السفينة MANA قامت بنقل الحمولة من القمح بواقع 61.5 ألف طن، كما تم فحص تلك الشحنة أثناء الشحن بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار ، ومن المقرر أن تنتهي شركة الشحن والتفريغ من تفريغ السفينة الأربعاء المقبل.

وفي 14 مايو تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا ، من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بنتائج إشرافه على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.

وأشار العطار، إلى فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري، إذ تم سحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.

وأكد العطار، أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي والذى تعدت نسبة البروتين فيه الـ14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، بالإضافة إلى مطابقته لكل المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع سائر اشتراطات الحجر الزراعي المصري.

وتابع: “كما تأكد خلو الشحنة من كل الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة”.

كان وزير الزراعة قد أصدر قرارا بسفر “العطار” على رأس لجنة من مفتشي الحجر الزراعي إلى الهند للإشراف على فحص وشحن أول شحنة قمح واردة من الهند والتي تصل إلى 55 ألف طن.