بدء تطوير مستشفى قصر العينى الشهر المقبل

محمود جمال

كشف الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب قصر العينى جامعة القاهرة، عن وصول الدفعه المخصصه من صندوق التنميه السعوديه لتطوير مستشفى القصر العينى والبالغ قيمتها ٤٥٠ مليون ريال إلى البنك المركزى خلال ابريل الماضى.

وقال خضير إن سحر نصر وزيره التعاون الدولي والاستثمار لعبت دورا حيويا في الحصول علي هذا المبلغ، منوها بأنه من المقرر بدء اعمال التطوير بواسطه شركات عالميه خلال الشهر المقبل علي احدث التكنولوجيات.

وذكر ان طالبا في السنه الخامسه بالكليه تمكن من نشر ١٥ بحثا في مجله علميه دوريه حتي الان.

ومن جانبه اكد الدكتور محمود المتيني، عميد كليه الطب جامعه عين شمس، ان الاستثمار في الكوادر البشريه لم يكن كافيا خلال السنوات الماضيه علي مستوي الطلاب او الموظفين او اعضاء هيئه التدريس

وذكر ان عدد الموظفين بالكليه يصل الي ١٠٠٠ تقريبا، كما نظمت منح دراسيه وتدريبه لـ٢٠٠ طالب لمده شهر حول العالم.