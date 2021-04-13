بدء تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن في قنا والشرقية بلقاح كورونا

في إطار الخطة التي أعدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

بدأت اليوم حملة تطعيم الطاقم الطبي في مستشفيات قنا الجامعية بلقاح فيروس كورونا المُستجد تحت رعاية كل من، رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي وعميد كلية الطب بقنا الدكتور علي عبد الرحمن غويل والمدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية الدكتور محمد يوسف أحمد.

وقالت مدير وحدة مكافحة العدوى في مستشفيات قنا الجامعية الدكتورة أسماء نفادي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع أفراد الطاقم الطبي في المستشفيات الجامعية مجانًا في إطار الخطة التي أعدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والتي تقوم على توفير الأمصال في إطار خطة زمنية محددة.

وفي الشرقية، واصلت مديرية الصحة تجهيز 14 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في إطار خطة مواجهة كوفيد 19 الهادفة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إن إجراءات توقيع الكشف شملت مكاتب صحة ثان الزقازيق والمركز الطبي ببلبيس ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس والمركز الطبي بأبو حماد ومركز صحة الحي العاشر ـ أ ـ ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان والمركز الطبي بأبو كبير، بالإضافة لتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح وديرب نجم المركزية.

وأضاف مسعود أنه سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للقاح ” كورونا ” للمواطنين بعد قياس العلامات الحيوية لهم من درجة الحرارة وضغط الدم والسكر قبل الحصول على التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.. مشيرا إلى التأكيد على حفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.