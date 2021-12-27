بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق بالشحن الجوي (مستند)

بعد تطبيقه اول اكتوبر على الشحنات الواردة بحرا

تستعد مصلحة الجمارك لتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات خلال الفترة القليلة المقبلة على الشحنات الواردة بالشحن الجوي .



وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع نافذة تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على الشحنات الجوية التي تنقلها مختلف شركات الطيران خاصة مصر للطيران .

وبدأت مصلحة الجمارك في تطبيق هذا النظام منذ اكتوبر الماضي اجباريا على الواردات البحرية .

وأصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات لأول مرة للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة منذ اكتوبر الماضي.

وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك، أن الدليل يستهدف الرد على كثير من الاستفسارات التي ترد يوميا لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بخصوص النظام الجديد والذي تم تطبيقه أول أكتوبر الجاري على الواردات فقط عبر الموانئ البحرية المصرية.

وأضافت المصادر أن المصلحة تلقت أكثر من 7 ألآف استفسار من السوق الملاحي والتجاري، سواء كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصي الجمارك والمستوردين.

وأشارت المصادر إلى أنه تم النص عن التسجيل المسبق للشحنات بقانون الجمارك الصادر نهاية العام الماضي، بالقانون رقم 207 لسنة 2020، بالاضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة خلال الشهرين الماضيين، كما صدر قرار من قبل وزارة المالية بشأن الاجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق.

وكان قد نص القرار على أن الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن ، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ” نافذة ” من خلال منصة ( Blockchain ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.