بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني.. السبت المقبل

تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبات عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني الواردة في قانون المرور اعتبارًا من السبت 18 سبتمبر المقبل.

وأهابت وزارة الداخلية من مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

وأكدت على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور، ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، في الوقت المعلن.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.

وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.