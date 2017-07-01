بدء تطبيق المرحلة الثانية من القيمة المضافة

بدأ تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، اليوم السبت، وبموجبها تزيد الضريبة 1%، ليرتفع بذلك السعر العام من 13% -ظلت مطبقة منذ سبتمبر الماضى وحتى أمس- إلى 14%.

وبموجب هذه الزيادة تزيد الضريبة على كافة السلع والخدمات، عدا القائمة المعفاه، بنسبة 1% بما فيها قائمة سلع الجدول التى تخضع للضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول معاً، وأبرزها الكحول الإيثيلى، وخدمات الاتصالات والمياه الغازية والبيرة الكحولية وغير الكحولية والتلفزيونات الأكثر من 32 بوصة والثلاجات أكبرمن 16 قدم والديب فريزر، ومحضرات العطور والتطرية والتجميل، وأجهزة التكييف ووحداتها المستقلة، والسيارات بكافة أنواعها.

ولن تشمل الزيادة الجديدة قائمة سلع الجدول الأول الخاضعة لضريبة الجدول فقط دون ضريبة القيمة المضافة، وهى المعسل والنشوق، والنفط والبنزين، والخدمات المهنية والاستشارية، والمقرمشات، البطاطس المصنعة، والأسمدة والمبيدات، والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية، الجبس، والصابون والمنظفات، والمقاولات، النقل المكيف، الخدمات الإعلامية.

وطبقت مصر للمرة الأولى فى سبتمبر الماضى، ضريبة القيمة المضافة بديلاً عن ضريبة المبيعات بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% خلال العام المالى الجارى 2017/2018.