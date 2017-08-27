بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 50 – 100 ألف فدان بالمنيا

المال ـ خاصقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الداجنة، إن الوزراة انتهت رسميًا، من إعداد واعتماد آليات الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة الصفراء.وقالت لـ«المال»: «تطبيق التجربة خلال العام الموسم الجارى بشكل تجريبى، على مساحات محدودة، تتراوح بين 50 - 100

المال ـ خاص

قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الداجنة، إن الوزراة انتهت رسميًا، من إعداد واعتماد آليات الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة الصفراء.

وقالت لـ«المال»: «تطبيق التجربة خلال العام الموسم الجارى بشكل تجريبى، على مساحات محدودة، تتراوح بين 50 – 100 ألف فدان تقع فى المنيا، على أن يطبق بشكل كامل خلال الموسم المقبل 2018.»

وتابعت: «ننتظر الوقت المناسب لإطلاق التجربة، والاتفاق على التفاصيل مع المربيين سواء المتعلقة بنسبة البروتين، والرطوبة، وغيرها، وجار الإعداد لتلك التفاصيل حاليا».

وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف، المزارعين، والبنك الزراعى، ومصانع الأعلاف، وشركات ومنتجى الدواجن،ويقوم البنك بدفع قيمة المحصول للمزارعين، على أن تقوم مصانع الأعلاف بالتصنيع لصالح الشركات والمنتجين.

وتعد الذرة الصفراء المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، وتسعى الحكومة إلى تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من الاستيراد.

وأوضحت أنها انتهت من دراسة الطلبات المقدمة بشأن شراء ذرة الزراعة التعاقدية، وتقدم اتحاد منتجى الدواجن بطلبات لشراء 1.5 مليون طن سنويا، والانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لذلك، واعتمادها من وزير الزراعة، عبد المنعم البنا.

وتابعت: «ننتظر الوقت المناسب للتطبيق والتعاقد، ويكون البنك الزراعى الطرف الأول ومصانع الأعلاف الطرف الثانى، واتحاد منتجى الدواجن الطرف الثالث».

وأوضحت محرز أن مساحة الذرة الصفراء والبيضاء بلغت الموسم الجارى 2.5 مليون فدان، وجار التوسع فى زراعتها وفقا لخطة وزارة الزراعة.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى التابع لوزارة الزراعة، أن الاتحاد عقد مؤخرا ندوة تحت عنوان «آليات تسويق محصول الذرة»، بمشاركة التعاونيات الزراعية فى المنيا، بحضور مصطفى هدهود، رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وشعبان سالم، رئيس معهد بحوث الاقتصاد، وأحمد أنيس، وكيل أول الوزارة بمحافظة المنيا، وهيئة مكتب الاتحاد، وحضرها ممثلى الجمعيات التعاونية الزراعية الحقلية بمحافظات الوجه القبلى.

وأشار حمادة الى أن هناك جهودًا مبذولة من وزارة الزراعة والاتحاد التعاونى الزراعى، وتنسيق كامل بينهما لخدمة الفلاح، والقيام بدور ملموس لتسويق محاصيله ومن هذا المنطلق عقدت هذه الندوة لإتاحة الفرصة للمزارعين، والجمعيات التعاونية للمشاركة فى خطة طموحة، تهدف إلى القضاء على استيراد الذرة من الخارج، والاعتماد على المنتج المحلى والنهوض بالثروة الحيوانية، وهذا لم يتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج.

ولفت إلى أن التعاون بين الاتحاد من خلال جمعياته والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، هدفه شراء الشركة لمحصول الذرة لهذا العام، بمساحة تترواح من 50 إلى 100 ألف فدان من المزارعين، والجمعيات التعاونية بمحافظات الوجه القبلى.