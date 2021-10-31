بدء تطبيق الحد الأدنى للإقامة في المنشآت الفندقية في مصر

تبدأ المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اليوم ١ نوفمبر ٢٠٢١ بتطبيق الحد الأدنى للإقامة بها، في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة “HC” Hospitality Criteria، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة.

، وجار العمل حالياً للانتهاء من إعادة تقييم تلك المنشآت العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.