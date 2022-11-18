بدء تصدير البرتقال عبر الموانئ المصري من أول ديسمبر

أكد هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أنه بالاشارة الى ما تم الاتفاق عليه باجتماع لجنة الموالح في 9 نوفمبر الجاري بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بشأن موعد بدء موسم التصدير للبرتقال عبر الموانئ المصرية، ليبدأ بداية ديسمبر المقبل.

وأوضح في خطابه لشركات تصدير الحاصلات الزراعية، حصلت ” المال ” على نسخة منه، أنه يسمح بدخول خام البرتقال بمحطات التعبئة بدءا من 20 نوفمبر للتجهيز لعملية التصدير، كما يتم بدء عمليات الفحص داخل محطات التعبئة وسحب العينات للتحليل اعتبار من 25 من نفس الشهر.

كما يتم السماح بتصدير البرتقال ودخول الدائرة الجمركية بالموانئ اعتبارا من أول ديسمبر المقبل في الثامنة صباحا.

وأوضح ” حسين ” أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يهيب الشركات المصدرة للموالح الالتزام بالمواعيد الموضحة بالخطاب.

كما أنه في ضؤ ما تم طرحه بالاجتماع بشأن ظهور برتقال أبو سرة المصري في بعض الاسواق العربية وهو ما يعد مخالف للتعليمات، فقد التأكيد من جانب الدكتور رئيس الحجر الزراعي بأن أي شركة يقبت مخالفتها لتعليمات واجراءات الحجر الزراعي يتم احالتها الى التحقيق فورا وايقاف تعامل الحجر الزراعي معها تماما لحين انتهاء التحقيقات، بما يعني عدم قدرة الشركة على تصدير أو استيراد أي شحنات في ظل هذا الايقاف، وذلك وفقا لتشريعات الحجر الزراعي .

وفي أغسطس الماضي بدأت شركات تصدير الموالح إبرام عدة تعاقدات جديدة مع المزارعين، لبدء تصدير البرتقال الشتوى «أبو سرة» خلال نوفمبر الجاري، بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 جنيه للطن الواحد مقارنة بـ 3500 جنيه فى الموسم الماضى.

واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًّا عام 2021 فى تصدير الموالح بنحو 1.8 مليون طن، للعام الثالث على التوالى، رغم استمرار جائحة كورونا.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وصول الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و200 ألف منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي .

وأضافت أن صادرات الموالح بلغت مليونًا و600 ألف طن، منذ بداية العام الحالى حتى نهاية يوليو 2022.

وكان قد أكد محسن البلتاجى، مدير جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية «هيا» أن صادرات الموالح تشمل الليمون والبرتقال واليوسفي، موضحًا أن موسم تصدير البرتقال سيبدأ منتصف نوفمبر، ويستمر طيلة فترة الشتاء .

وأوضح «البلتاجى» أن أسعار الموالح جيدة على المستوى العالمى، بسبب زيادة الطلب العالمى فى الدول الأوروبية، مع استمرار جائحة كورونا.

بينما أكد محمد محمود، أحد مصدرى الموالح، أن إنتاجية مصر من البرتقال جيدة ومرتفعة نتيجة الظروف المناخية الملائمة، موضحًا أنه يقوم بتصدير البرتقال بمختلف أنواعه سنويًّا لدول هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والإمارات والهند وغيرها.

من جانبه، قال حسن محمد، أحد منتجى ومصدرى البرتقال من محافظة البحيرة، إن صادرات مصر من الموالح سترتفع خلال الشتاء المقبل بالتزامن مع زيادة الإنتاجية.

ونجحت وزارة الزراعة فى افتتاح أسواق رئيسية فى دول نيوزيلندا والهند واليابان والبرازيل لتصدير الحاصلات الزراعية.

وافتتح الحجر الزراعى المصرى أكثر من 60 سوقا جديدة للصادرات الزراعية خلال 3 سنوات من خلال 350 صنفًا مختلفًا.

وشهدت السنوات الماضية قيام بعض الدول بحظر استيراد أصناف محددة من الحاصلات الزراعية المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى قامت بعده وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية بملف الصادرات بتشديد الرقابة على كافة الشركات المصدرة، وتطبيق منظومة جديدة لتتبع المحاصيل بداية من زراعتها حتى تعبئتها وتصديرها، لضمان مطابقته لمواصفات الجودة العالمية.