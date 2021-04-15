بدء تشغيل مقار تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية

في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

بدأت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالجرائم المتعلقة بالإنترنت بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس.

جاء ذلك بعدما جهزتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيًا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن.

وجهزت وزارة الداخلية المقار الجديدة بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة.

فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقًا وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية بسهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت “جرائم تقنية المعلومات”.