بدء تشغيل محور الفنجرى الجنوبى

بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم أمس التشغيل التجريبى لكوبرى محور الفنجرى الجنوبى، موضحا أن تكلفة هذه المرحلة 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى).



وقال إن الكوبرى يقع ضمن المرحلة الأولى من تطوير المحور، للربط بين محور روض الفرج غربا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقا، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف العبء المرورى على المحاور الطولية بالعاصمة، وتقليل زمن ومسافة الرحلات بين شرق القاهرة الكبرى وغربها.



وأوضح وزير الإسكان أن الكوبرى بطول 1487 مترا طوليا، بمتوسط عرض 23 مترا، وتم تصميمه ليشمل منزل ومطلع فى اتجاه إسماعيل الفنجرى، ومنزل ومطلع فى إتجاه المخيم الدائم، ومنزل بطريق الأوتوستراد باتجاه يوسف عباس، بالإضافة إلى أعمال تحويلات المرافق، وارتداد أسوار (قاعة المؤتمرات – استاد القاهرة – أرض المعارض)، كما تم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالشوارع المحيطة.



وأكد أن أعمال توسعة الطرق السطحية العرضية تهدف إلى حل الاختناقات المرورية بمنطقة مدينة نصر، بتقاطع شارع إسماعيل الفنجرى، وطريق الأوتوستراد، وشوارع المخيم الدائم، وعلى أمين، وممدوح سالم.

