بدء تشغيل كوبري سيدي كرير بالإسكندرية بتكلفة 120 مليون جنيه

أ ش أ أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان، بدء التشغيل التجريبي لمشروع كوبري سيدي كرير بغرب الإسكندرية بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه؛ وذلك لحل مشكلة تقاطر الطريق القادم من برج العرب إلى الطريق الساحل الشمالي.ووجه "سلطان الشكر للقوات المسلحة على تفانيهم في إقامة مشروعات خدمية تعمل على تدعيم وتطوير

أ ش أ

أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان، بدء التشغيل التجريبي لمشروع كوبري سيدي كرير بغرب الإسكندرية بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه؛ وذلك لحل مشكلة تقاطر الطريق القادم من برج العرب إلى الطريق الساحل الشمالي.

ووجه “سلطان الشكر للقوات المسلحة على تفانيهم في إقامة مشروعات خدمية تعمل على تدعيم وتطوير المدينة وخدمة أهاليها بالشكل الذي يجعلها في مصاف المدن السياحية العالمية وخاصة مع حلول موسم الصيف.

يذكر أن مشروع كوبري سيدي كرير ينقسم إلى الكوبري الأول بطول ٧٥٠ مترا القادم من مطار برج العرب ومتجه إلى الساحل الشمالي، والكوبري الثاني بطول ٦٥٠ مترا القادم من الإسكندرية والمتجه إلى مطار برج العرب.