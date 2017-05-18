بدء تشغيل خط صرف عتاقة في السويس بقيمة 3 ملايين جنيه

أعلن المهندس مصطفى محمود، رئيس محطة معالجة الصرف الصحى بعتاقة، عن بدء التشغيل التجريبي للخط بطاقة استعابية 130 ألف م3 يوميا، على أن يتم الاستلام النهائى خلال أسبوع، مشيرا إلى أن التكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه بطول حوالى 2 كيلومتر، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتنفيذ لشركة المقاولون العرب.

وتابع المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس شركة مياه وصرف القناة، التشغيل التجريبى لخط الازدواج 1400 مم بمحطة معالجة مياه صرف عتاقة بقطاع السويس بطول حوالى 2 كيلومتر، والذى يربط بين محطة رفع عتاقة الرئيسية ومحطة معالجة الصرف الصحى بعتاقة.

وأشار مصطفى محمود إلى التنسيق المكثف والمستمر مع اللواء أحمد عبد الله، محافظ السويس، والهيئة القومية، نظرا للتوسع الرأسى والأفقى والنمو السكانى الذى شهدته محافظة السويس فى السنوات الأخيرة، لذا تم التفكير فى إنشاء خط مزدوج لخط الطرد القديم لمحطة معالجة الصرف بعتاقة، وذلك لاستيعاب الزيادة فى التصرفات الواردة من محطة الرفع الرئيسية.