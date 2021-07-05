بدء تشغيل المصنع «الإماراتى – المصرى» للسكر فى الربع الأول من 2022

كشف الدكتور محمد يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنيا أنه يتم حاليا العمل على إقامة مصنع السكر الإماراتى بالتعاون مع شركة القناة للسكر باستثمارات تصل إلى مليار دولار فى منطقة دير مواس حيث من المستهدف زراعة مساحة 180 ألف فدان بالبنجر، وإنتاج 900 ألف طن سكر بنجر بالإضافة إلى الكميات التى سيتم التعاقد عليها مع المزارعين خارج المحافظة، على أن يتم بدء تشغيل المصنع فى الربع الأول من 2022.

وقال يوسف فى تصريحات لـ«المال» على هامش جولة تفقدية فى محافظة المنيا أنه يتم تنفيذ 3 صوامع حقلية سعة الواحدة 5 آلاف طن، موزعة كالتالى صومعة فى بير العدوة، و أبو قرقاص، وملوى، ومستهدف الإنتهاء من الصوامع قبل نهاية العام الحالى، وذلك لزيادة السعات التخزينية للصوامع الموجودة فى المحافظة.

وأضاف يوسف أن محافظة المنيا بها 6 صوامع فى مركز البهنسة بسعة تخزينية 60 ألف طن، وفى بنى مزار سعة تخزينية 60 ألف طن، و فى الشيخ مزار سعة تخزينية 60 ألف طن، وصومعة فى المدينة الصناعية بسعة 90 ألف طن تابعين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إضافة إلى صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بسعة 25 ألف طن، وصومعة تابعة لشركة قطاع خاص بسعة 30 ألف طن.

التخطيط لإقامة منطقة لوجستية على مساحة 20 فدانا

وأكد يوسف أنه تم الاتفاق مع أسامة القاضى محافظ المنيا على إقامة منطقة لوجستية فى المحافظة على مساحة 20 فدانا تضم مصانع فرز وتعبئة للخضر والفاكهة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لإقامة مناطق تجارية ولوجستية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المنيا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير 17 مكتبا تموينيا وتحويلها إلى مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة موزعين كالتالى 2 فى العدوة، 3 فى مغاغة، 2 فى بنى مزار، 3 فى مطاى، 2 فى سمالوط، 3 فى المنيا، وواحد فى كل من أبو قرقاص، و ملوى، ومستهدف تطوير 6 مكاتب أخرى.