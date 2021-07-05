اقتصاد وأسواق

بدء تشغيل المصنع «الإماراتى – المصرى» للسكر فى الربع الأول من 2022

مدير مديرية المنيا: بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار
محمد مجدي 9:27 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 9:27 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور محمد يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنيا أنه يتم حاليا العمل على إقامة مصنع السكر الإماراتى بالتعاون مع شركة القناة للسكر باستثمارات تصل إلى مليار دولار فى منطقة دير مواس حيث من المستهدف زراعة مساحة 180 ألف فدان بالبنجر، وإنتاج 900 ألف طن سكر بنجر بالإضافة إلى الكميات التى سيتم التعاقد عليها مع المزارعين خارج المحافظة، على أن يتم بدء تشغيل المصنع فى الربع الأول من 2022.

وقال يوسف فى تصريحات لـ«المال» على هامش جولة تفقدية فى محافظة المنيا أنه يتم تنفيذ 3 صوامع حقلية سعة الواحدة 5 آلاف طن، موزعة كالتالى صومعة فى بير العدوة، و أبو قرقاص، وملوى، ومستهدف الإنتهاء من الصوامع قبل نهاية العام الحالى، وذلك لزيادة السعات التخزينية للصوامع الموجودة فى المحافظة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم  5-7-2021 فى مصر

وأضاف يوسف أن محافظة المنيا بها 6 صوامع فى مركز البهنسة بسعة تخزينية 60 ألف طن، وفى بنى مزار سعة تخزينية 60 ألف طن، و فى الشيخ مزار سعة تخزينية 60 ألف طن، وصومعة فى المدينة الصناعية بسعة 90 ألف طن تابعين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إضافة إلى صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بسعة 25 ألف طن، وصومعة تابعة لشركة قطاع خاص بسعة 30 ألف طن.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تحصل 380 مليون جنيه سرقة تيار فى 5 محافظات بالصعيد

التخطيط لإقامة منطقة لوجستية على مساحة 20 فدانا

وأكد يوسف أنه تم الاتفاق مع أسامة القاضى محافظ المنيا على إقامة منطقة لوجستية فى المحافظة على مساحة 20 فدانا تضم مصانع فرز وتعبئة للخضر والفاكهة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لإقامة مناطق تجارية ولوجستية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المنيا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير 17 مكتبا تموينيا وتحويلها إلى مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة موزعين كالتالى 2 فى العدوة، 3 فى مغاغة، 2 فى بنى مزار، 3 فى مطاى، 2 فى سمالوط، 3 فى المنيا، وواحد فى كل من أبو قرقاص، و ملوى، ومستهدف تطوير 6 مكاتب أخرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

التموين تستهدف تنفيذ الربط مع محكمة الأسرة والسجل المدنى

المال - خاص 9:46 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

كورونا وتراجع أسعار الألياف يقلصان «زراعة الكتان» بنسبة 75% العام الحالى

الصاوي أحمد 9:36 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

مفاوضات لفتح أسواق 8 دول أجنبية أمام 7 حاصلات مصرية

الصاوي أحمد 8:08 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

أسعار السمك اليوم 5-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:54 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

بورصة الدواجن اليوم 5-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:53 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

أسعار البيض اليوم  5-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:52 ص, الأثنين, 5 يوليو 21