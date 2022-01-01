استثمار

بدء تشغيل السيارات الكهربائية الجديدة لنقل الزائرين بالبر الغربي في الأقصر

تعمل بالطاقة صديقة البيئة
دعاء محمود 4:10 م, السبت, 1 يناير 22 4:10 م, السبت, 1 يناير 22

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مع بداية العام الجديد شهدت منطقتي وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، بدء تشغيل سيارات كهربائية تعمل بالطاقة صديقة البيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيل أساسيات السياحة المستدامة للحفاظ على البيئة في المواقع الأثرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات له إن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار مشروع وزارة السياحة والآثار لتطوير خدمات الزائرين بعدد ٣٠ موقعا أثريا على مستوي الجمهورية كمرحلة أولى وذلك للعمل على تحسين وإثراء تجربة الزائرين خلال جولتهم بالمناطق الأثرية وتشجيعهم على الزيارة عدة مرات.

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ومن جانبه قال حسين الرفاعي رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار إنه تم اليوم تشغيل 20 سيارة كهربائية 12 منها في منطقة وادي الملوك و 8 بمنطقة الدير البحري، لافتا إلى تواجد هذه السيارات عند بوابات دخول المنطقة الأثرية على مدار ساعات الزيارة الرسمية المقررة لنقل الزائرين.

وتجدر الإشارة أنه تم استقبال زائري منطقتي وادي الملوك والدير البحري اليوم بالورود والموسيقي احتفالا بالعام الجديد.

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بقلم دعاء محمود

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