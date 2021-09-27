استثمار

بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة في المتحف المصري بالتحرير

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل
دعاء محمود 5:52 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 5:52 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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بدأ اليوم تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح د. خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي ، أن هذه الماكينات تشكل جزءًا من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية، والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعًا للتكدس.

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وأضاف أن المنظومة تتيح أيضًا إحصاء عدد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لإحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

وبالنسبة للتذاكر المجمعة والمشتراه مسبقًا، أشارت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أنه قد تم حصر التذاكر المتبقيه وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفاذها، مضيفة الى أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الورقية او المجمعة القديمة بدءاً من اليوم.

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ويأتي تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في المتحف المصري بالتحرير بعد فترة تركيب استغرقت شهران وذلك للحفاظ علي الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثري، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثاني في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل ٣٠ موقع أثري ومتحف.

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بقلم دعاء محمود

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