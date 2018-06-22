بدء تشغيل أول جهاز لفصل الصفائح الدموية بمطروح

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن البدء فى تشغيل أول جهاز لفصل مكونات الدم، بعد تدعيم قطاع الصحة بتكلفة 1,4 مليون جنيه، الذى يعد طفرة في خدمات نقل الدم.وصرح الدكتور محسن طه عبدالرازق، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الجهاز يعمل على فصل الصفائح من متبرع واحد فقط لا غير بفصل من 8 وحد

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن البدء فى تشغيل أول جهاز لفصل مكونات الدم، بعد تدعيم قطاع الصحة بتكلفة 1,4 مليون جنيه، الذى يعد طفرة في خدمات نقل الدم.

وصرح الدكتور محسن طه عبدالرازق، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الجهاز يعمل على فصل الصفائح من متبرع واحد فقط لا غير بفصل من 8 وحدات إلى 24، بناءاً علي تحليل صورة الدم والطول والوزن الخاصة بالمتبرع.

وأكد طه أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعة بمطروح ومنذ تشغيل الجهاز تم نقل عدد 150 وحدة صفائح لـ20 مريض مجاني بالمستشفي العام من 10 متبرعين فقط، وكان يلزم إحضار 150 متبرعًا لنقل هذا العدد من الصفائح.

ويعتبر جهاز فصل الدم أفضل وسيلة لإنقاذ المرضي بدل من الوسيلة القديمة لنقل الصفائح، والتبرع بالصفائح بالطريقة اليدوية وهي فصل وحدة صفائح من كل متبرع.

وأشار إلى أن محافظ مطروح لا يدخر جهدًا في دعم قطاع الصحة لخدمة المرضي بتوفير كافة الأجهزة التى تحتاجها المستشفيات، وكان أخرها شراء جهاز فصل الصفائح الدموية كتبرع من المحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أن جهاز فصل الدم يعتبر الجهاز الأول من نوعه في المحافظة، وهو من أحدث 4 أجهزة على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن جهاز فصل الدم ساهم في توفير الراحة على المرضى وتحمل مشقة السفر والتوجه إلى الإسكندرية لشراء الصفائح، بالإضافة إلى أنه وفر على المريض الذي يحتاج لــ 10 صفائح كان لابد من إحضار عدد 10 متبرعين، ويتم استلامهم بعدها بأكثر من ثلاثة أيام أما الآن، يتم تسليم الصفائح عن طريق الجهاز ثاني يوم ومن متبرع واحد فقط.

ولفت إلى أنه تم دعم قطاع الصحة بالمحافظة من خارج صندوق الموازنة بـ53 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأجهزة العينية مع ما يتم حالياً من تطوير شامل لجميع المستشفيات لتواكب الطفرة التنموية التي تتم على أرض المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وما يوليه من اهتمام ومتابعة مستمرة لكافة المشروعات من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأجيال القادمة.