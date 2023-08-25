بدء تسليم وحدات بـ«الإسكان المتميز» و«دار مصر» في دمياط الجديدة.. 3 سبتمبر

صرّح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2023، تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، بخلاف تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 – 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 إلى 16/2/2023.

جدول التسليمات

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1 – 13، يوم الأحد 3/9/2023

سيتم تسليم 41 وحدة بالعمارات من 14 – 21، يوم الاثنين 4/9/2023، و37 وحدة بالعمارتين 22 و23، يوم الثلاثاء 5/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 24 و25، يوم الأربعاء 6/9/2023

وتخصيص يوم الخميس 7/9/2023، لمن تخلف عن التسلام في الأيام السابقة، وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و27، يوم الأحد 10/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 28 و29، يوم الاثنين 11/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 30 و31، يوم الثلاثاء 12/9/2023

التخلف عن التسلم

و44 وحدة بالعمارتين 32 و34، يوم الأربعاء 13/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/9/2023، لمن تخلف عن التسلم في المواعيد السابقة.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و36، يوم الأحد 17/9/2023

و46 وحدة بالعمارتين 37 و38، يوم الاثنين 18/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 39 و40، يوم الثلاثاء 19/9/2023

و22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء 20/9/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن التسلم في الأيام السابقة.

دار مصر

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر “المرحلة الرابعة” بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 – 100)

ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 – 134) بالمجاورة 34 ، يوم الأحد 1/10/2023

سيتم تسليم وحدات بالعمارات أرقام (142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193) بذات المجاورة، يوم الاثنين 2/10/2023

مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 3/10/2023، لمن تخلّف عن التسلم في اليومين السابقين.