بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً للفائزين بدمياط الجديدة.. الأحد

المال – خاص

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه سيتم البدء فى تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً (المرحلة التكميلية) للفائزين بقرعة 17/11/2016 بالمدينة، ابتداءً من الأحد المقبل 14/5/2017، وحتى الأربعاء 31/5/2017.



وقال المهندس علاء منيع: سيتم تسليم القطع من 1/432 : 15/432، يوم الأحد 14/5/2017، والقطع من 16/432 : 30/432، الإثنين 15/5/2017، والقطع من 31/432 : 45/432، الثلاثاء 16/5/2017، والقطع من 46/432 : 60/432، الأربعاء 17/5/2017، والقطع من 61/432 : 75/432، الخميس 18/5/2017.



وأضاف: سيتم تسليم القطع من 1/532 : 15/532، يوم الأحد 22/5/2017، والقطع من 16/532 : 23/532، ومن 25/532 : 30/532، الإثنين 22/5/2017، والقطع من 31/532 : 45/532، الثلاثاء 23/5/2017، والقطع من 46/532 : 60/532، الأربعاء 24/5/2017، والقطع من 61/532 : 75/532، الخميس 25/5/2017، والقطع من 76/532 : 90/532، الأحد 28/5/2017، والقطع من 91/532 : 105/532، الإثنين 29/5/2017، والقطع من 106/532 : 119/532، يوم الثلاثاء 30/5/2017، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأربعاء 31/5/2017، لمن تخلف عن الاستلام.