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بدء تسليم قطع أراضي الإسكان بحي اللوتس في القاهرة الجديدة.. غدًا

تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً
أحمد صبحي 10:59 ص, السبت, 6 مارس 21 10:59 ص, السبت, 6 مارس 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 7 مارس 2021، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بحى اللوتس (G H) للفائزين بها.

ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم غدا الأحد 7/3/2021، تسليم القطع التالية (1 – 3 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25 – 27 – 29 – 34 – 35 – 38 – 39 – 55 – 67 – 73 – 74 – 79 – 80 – 92 – 94)،

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وسيتم يوم الثلاثاء 9/3/2021، تسليم القطع التالية (98 – 104 – 108 – 112 – 116 – 122 – 124 – 136 – 140 – 145 – 148 – 149 – 151 – 158 – 159 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 174 – 175 – 178 – 179 – 181 – 186).

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وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم يوم الخميس 11/3/2021، تسليم القطع التالية (191 – 192 – 193 – 197 – 202 – 203 – 206 – 208 – 209 – 214 – 215 – 223 – 226 – 237 – 240 – 241 – 247 – 248 – 249 – 250 – 255 – 259 – 268 – 274 – 275)،

وسيتم يوم الأحد 14/3/2021، تسليم القطع التالية (277 – 281 – 283 – 284 – 287 – 288 – 292 – 296)،

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وأشار إلى أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 15/3/2021 : الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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بقلم أحمد صبحي

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