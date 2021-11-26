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بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» في القاهرة الجديدة 19 ديسمبر

المشروع يقدم وحدات متميزة لشريحة متوسطى الدخل وتم تنفيذه في عدد من المدن الجديدة
أحمد صبحي 3:29 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 3:29 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/12/2021، وحتى يوم الإثنين 31/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “سكن مصر” بمنطقة  غرب الجامعات، مسلسل رقم 1، 2 المرحلة الأولى، ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقدم وحدات متميزة لشريحة متوسطى الدخل، وتم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الإثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 22/12/2021.

ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الإثنين 27/12/2021.

ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 114 يوم الأحد 2/1/2022 .

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ووحدات العمارة رقم 115، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الخميس 6/1/2022.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 133، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الإثنين10/1/2022، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الثلاثاء 11/1/2022،.

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ووحدات العمارة رقم 137، يوم الخميس 13/1/2022، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الأحد 16/1/2022، ووحدات العمارة رقم 139 يوم الإثنين 17/1/2022.

ووحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 18/1/2022، ووحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 19/1/2022، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الخميس 20/1/2022، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الأحد 23/1/2022،  ووحدات العمارة رقم 144، يوم الإثنين 24/1/2022.

ووحدات العمارة رقم 145، يوم الثلاثاء 25/1/2022، ووحدات العمارة رقم 146، يوم الأربعاء 26/1/2022، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الأحد 30/1/2022، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الإثنين 31/1/2022.

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بقلم أحمد صبحي

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