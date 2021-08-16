بدء تسليم الميكروباص بمبادرة الإحلال الأسبوع المقبل

قال د. طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن تسليم الميكروباصات الجديدة والمدعومة بمحرك يعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» والمشاركة فى عمليات الإحلال سيبدأ خلال الأسبوع المقبل بإجمالى 150 وحدة.

«كينج لونج» تستحوذ على 53%.. و47% لـ«زيمكس»

وتوقع – فى تصريحات لـ «المال» – أن تستحوذ ماركة «كينج لونج» على حصة تمثل %53 من التسليمات الأولية بإجمالى 80 ميكروباص، فيما ستحصل «زيمكس» على %47 بنحو 70 ميكروباص، كاشفًا عن تلقى الموقع الرسمى لمبادرة إحلال المركبات ما يقرب من 450 طلبًا لإحلال الميكروباص منذ فتح باب التقديم يوم 10 يوليو الماضى.

وأشار إلى أن ساحات التخريد فى محافظات المرحلة الأولى بدأت فى تسلم الميكروباصات القديمة، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالى ما استقبلته الساحات حتى أمس، ما يقرب من 62 ميكروباص بواقع 58 ميكروباص بالقاهرة الكبرى، و4 بالسويس، وأن الساحات بصدد تسلم 88 أخرى خلال النصف الثانى من أغسطس الحالى.

وأوضح أن مبادرة إحلال المركبات تستهدف تسليم 450 ميكروباص شهريًا، وتخطط لرفعها بالتعاون مع الشركتين المشاركتين فى المبادرة إلى 600 وحدة بحلول أكتوبر المقبل فى ظل التكهنات التى تشير إلى زيادة الإقبال.

وتشارك فى المبادرة شركتا الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج كينج لونج، والشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، مصنع زيمكس، عبر 3 فئات .

وتستهدف الحكومة إحلال ما يقرب من 80 ألف ميكروباص مر على إنتاجها 20 عامًا ويحق لأى مواطن المشاركة فى المبادرة والاستفادة من مميزاتها والممثلة فى الفائدة المخفضة وتبلغ %3 وتتراوح مدة سداد الأقساط بين 7 إلى 10 سنوات، إذا كان سن المتقدم بين 21 إلى 63 عامًا، كما يحق لمن بلغ 65 عامًا المشاركة شريطة دفع السعر نقداً.

وتمنح «المالية» حافزا أخضر للمشاركين فى مبادرة إحلال الميكروباص بنسبة تصل إلى %25 من قيمة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، والذى يعد مقدمًا للمركبة الجديدة.

فى سياق متصل، أعلن «عوض» عن تسليم 3800 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات حتى منتصف أغسطس الجارى، مقسمة إلى 3650 ملاكى، و150 تاكسى، لتصل قيمة إجمالى الحافز الأخضر المدفوع من قبل الخزانة العامة للدولة منذ بدء تسليم سيارات الركوب فى أبريل الماضى حتى أمس إلى 88 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركة الأمل بعلامتيها «لادا» و«بى واى دى» سلمت 1500 سيارة، فيما سلمت نيسان 1200 وحدة، والمنصور للسيارات 850 مركبة، فيما حلت شركة غبور فى المركز الأخير بعد أن اكتفت بتسليم 250 سيارة منذ دخول المبادرة حيز التنفيذ بسبب نقص مكونات إنتاج كل من هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB.

وأضاف أن ساحات التخريد بمحافظات المرحلة الأولى استقبلت على مدار الأسابيع الماضية ما يقرب من 4363 مركبة قديمة مر على إنتاجها 20 عامًا، مقسمة إلى 4301 ملاكى وتاكسى، و62 ميكروباص.