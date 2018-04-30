بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج في القاهرة الجديدة

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بدأ اعتبارا من أمس الأحد، وحتى يوم الإثنين 10/12/2018، في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمناطق الأحياء (3 – 4 – 5 – 6 – 7



بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بدأ اعتبارا من أمس الأحد، وحتى يوم الإثنين 10/12/2018، في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، بمناطق الأحياء (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8)، موضحاً أنه يجب إحضار أصل إخطار التخصيص، وبطاقة الرقم القومى، ويكون الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يتم تسليم قطع أراضى الحى الثامن بمناطق (A – B – C – D – E – F – G – H – I – J)، اعتبارا من أمس الأحد 29/4/2018، وحتى يوم الأحد 10/6/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى السادس بمناطق (A – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M)، من يوم الإثنين 11/6/2018، وحتى يوم الأحد 9/9/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الخامس بمناطق (A – I – J – K – L)، من يوم الإثنين 10/9/2018، وحتى يوم الأربعاء 3/10/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى السابع بمنطقتى (A – B)، من يوم الأحد 7/10/2018، وحتى يوم الأحد 28/10/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الرابع بمنطقة (C)، من يوم الإثنين 5/11/2018، وحتى يوم الخميس 29/11/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الثالث بمناطق (E – G – I – J – K – M)، من يوم الثلاثاء 6/11/2018، وحتى يوم الإثنين 10/12/2018.​