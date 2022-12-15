بدء تسليم أراضي «الإسكان متميز» بمدينة ناصر غرب أسيوط الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط “، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 18/12/2022، حتى يوم الخميس الموافق 22/12/2022، تسليم قطع الأراضي السكنية “إسكان متميز عمارات” بالمجاورة الثالثة في الحي الأول بمدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني “Onlaine”، وذلك وفقًا للمواعيد المعلَنة من الجهاز.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 10: 222، يوم الأحد 18/12/2022،

والقطع من 229: 330، يوم الاثنين 19/12/2022، والقطع من 331 : 442، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 444: 494، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتخصيص يوم الخميس الموافق 22/12/2022، للذين تخلفوا عن التسلم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط “، أنه يتم الحضور للتسلم شخصيًّا، ويصرح للمخصص له قطعة الأرض بتوكيل من ينوب عنه بالتسلم بموجب توكيل رسمي معتمد،

لافتًا إلى أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتسلم ( بطاقة الرقم القومي سارية – خطاب البنك بالتخصيص).