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بدء تسليم أراضي «الإسكان المتميز» بمدينة الفيوم الجديدة الأحد المقبل

وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020
شريف عمر 4:50 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 4:50 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين (1، 4)، والحى الثانى المجاورات (1، 2، 3)، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فدانًا، بمدينة الفيوم الجديدة.

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أوضح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمى (127 – 128)، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام (15– 17– 19– 21– 35– 73– 94– 95– 214– 223– 226– 244– 116– 208– 210)، يوم الأحد 20/12/2020.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم الجديدة أنه سيتم تسليم القطع بالحى الثاني المجاورة الأولى، القطع أرقام (87– 39– 144– 215– 226)، والقطع بالمجاورة الثانية، أرقام (181– 189– 191)، يوم الاثنين 21/12/2020.

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وأشار رئيس جهاز الفيوم الجديدة إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثانية أرقام (48– 142– 153– 154– 155– 179– 180)، والقطع بالمجاورة الثالثة، أرقام (45– 49– 54– 60– 66)، يوم الثلاثاء 22/12/2020.

وأوضح رئيس جهاز الفيوم الجديدة أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمى (54- 67)، يوم الأربعاء 23/12/2020، وتخصيص يومي الخميس 24/12/2020، والأحد 27/12/2020، لمن تخلّف عن التسلم فى المواعيد السابقة.

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بقلم شريف عمر

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