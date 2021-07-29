بدء تسليمات حصص «أوبل كروس لاند» موديل 2022

شهدت زيادات سعرية تصل إلى 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة محليًا

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين ببدء تسليمات أولى الحصص المقررة من طرازات «أوبل كروس لاند» موديل 2022 خلال الأسبوع الحالى.

قال أحد موزعى سيارات العلامة التجارية «أوبل» إنه من المرتقب بدء تسليمات الحصص المقررة من طرازات «كروس لاند» موديل 2022 التى شهدت زيادات سعرية تصل إلى 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة محليًا.

أرجع الموزع الزيادات السعرية لطرازات «أوبل كروس لاند» داخل السوق المحلية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة مصاريف الشحن العالمى من جانب الشركات المتخصصة فى مجال النقل البحرى، بالإضافة إلى نقص إجمالى الكميات الموردة من الشركة الأم.

كانت شركة «المنصور للسيارات» أبلغت شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار طرازات «أوبل كروس لاند» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لتباع للمستهلك من 340 إلى 370 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سى سى تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذ طراز «أوبل كروس لاند» على حصة سوقية %14.9 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-B» بإجمالى 691 مركبة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

يذكر أن العلامة الألمانية «أوبل» تمركزت فى المرتبة السابعة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب بوحدات المرور مسجلة نحو 376 وحدة خلال الشهر الماضى.

وبلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة من «أوبل كروس لاند» نحو 111 سيارة بوحدات المرور، خلال شهر يونيو الماضى.