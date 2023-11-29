بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية (صور)

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم، بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية، موضحًا أن التخصصات في هذه المرحلة ترتكز على وظيفة معلم رياض أطفال ووظيفة معلم فصل.

جاء ذلك ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسكين وتوزيع النعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

وأكَّد أبوزيد في لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة وإضافة الطاقات الإيجابية الكامنة في شباب المعلمين، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.

كما استمع أبو زيد إلى آراء ومقترحات عدد كبير من المعلمين، وكان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتقديم كافة سبل الدعم للزملاء الجدد.