بدء تسجيل طلبات تلقي النفقة عبر المحمول

- بنك ناصر يستقبل 1100 طلب في ثلاثة أيام - التسجيل لا يتطلب أن يكون لدى العميل هاتف ذكيالمال -خاصاستقبل بنك ناصر الاجتماعي 1100 طلب من راغبي التسجيل في الخدمة الجديدة للبنك، وهي صرف النفقة للمطلقات والمستحقين عبر التليفون المحمول وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من بدء فتح باب التسجيل بالخدمة.وكانت غا

– بنك ناصر يستقبل 1100 طلب في ثلاثة أيام

– التسجيل لا يتطلب أن يكون لدى العميل هاتف ذكي

المال -خاص

استقبل بنك ناصر الاجتماعي 1100 طلب من راغبي التسجيل في الخدمة الجديدة للبنك، وهي صرف النفقة للمطلقات والمستحقين عبر التليفون المحمول وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من بدء فتح باب التسجيل بالخدمة.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد دشنت خدمة صرف النفقة الشهرية عبر المحمول يوم الأحد 29 أكتوبر الماضي بالتعاون مع كل الشركات العاملة بمصر في مجال خدمات التليفون المحمول،

والمحولة للمطلقات والأبناء والوالدين، وذلك بعد توقيع بروتوكولات تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي -الذي ترأس والي مجلس إدارته- وشركات المحمول الأربع العاملة في مصر.

ويمكن لمستحقي النفقة التسجيل طوال شهر نوفمبر الحالى في خدمة الصرف عبر المحمول بأن يقوم باستيفاء استمارة تسجيل بالخدمة مع إحدى شركات المحمول عن طريق مندوبيها المتواجدين بفروع البنك أو من خلال فروع الشركات مباشرة، وذلك تمهيدا لبدء تنفيذ الخدمة أول ديسمبر المقبل.

وقد أكدت غادة والي، في تصريحات لها أهمية امتداد الخدمات المالية لتحويل الأموال عبر المحمول لتشمل الفقراء، معتبرة أنها تمثل “عدالة الفرصة” وبداية الشمول المالي في إطار حق المواطن في بدائل تحفظ كرامته وتوفر جهده ووقته وتطوع تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية، قائلة:” بروتوكول التعاون مع شركات المحمول يتيح الفرصة أمام الفقيرات والأميات للتعلم من شباب شركات المحمول”.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يتولى صرف نفقة صندوق تأمين الأسرة للمستحقين بشكل شهري بقيمة 43 مليون جنيه شهريا لعدد 279 ألف مطلقة ومستحق، ومن مميزات خدمة تحويل النفقة بالمحمول توفير الكثير من الوقت والعبء لمستحقي النفقة من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات وطرق الصرف تصل حاليا إلى5500 فرع ومنفذ، بالإضافة إلى 40 ألف موزع معتمد وقنوات صرف إليكترونية متعاقدة مع شركات المحمول على مستوى الجمهورية، وتضاف بدورها لـ 45 فرعا من فروع البنك بجانب ماكينات الصراف الآلي التابعة له، وكذلك كل ماكينات الصراف الآلي المشتركة بـ (123) شبكة بنوك مصر.

ويتم التقديم لهذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول العادي (دون الحاجة إلي تليفون محمول ذكي)، لتصله رسالة نصية قصيرة (SMS) مفادها قيمة المبلغ المحول له وكلمة سر (PIN Code)، يتوجه بها إلى أقرب فرع لشركة المحمول أو موزع معتمد لها ، ليقوم باستلام قيمة المبلغ المحول له.