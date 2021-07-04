بدء تسجيل سيارات المنطقة الحرة على موقع مبادرة الرئيس بتجديد المركبات القديمة

ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن طلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة "لمن يملك سيارة مر عليها ٢٠ عاما ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص " على موقع المبادرة

يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد ٤ يوليو تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد على الموقع الإلكترونى لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بسيارات أخرى تعمل بالغاز الطبيعى، ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن طلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة “لمن يملك سيارة مر عليها ٢٠ عاما ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص ” على موقع المبادرة.

وكانت محافظة بورسعيد استعدت للاستفادة من مبادرة الرئيس بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المنطقة الحرة التى تم استيرادها برسم المنطقة وفق ضوابط خاصة من سنة 76 وحتى 2009 والتى مضي عليها أكثر من 20 عاما جزئيا من الضرائب الجمركية والرسوم بشرط قيام أصحابها بإحلالها بسيارات أخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي فى إطار مبادرة الرئيس السيسي بإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخري جديده تعمل بالغاز.

وتعد سيارات المنطقة الحرة ميزة لأبناء بورسعيد وكان يتم استيرادها باعتبارها سيارات مستعملة وهى غير مستوفية لشروط اللائحة الاستيرادية بوزارة التجارة والصناعة ويتجاوز عددها 30 ألف سيارة.

وأعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ،، عن بدء تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد على الموقع الإلكترونى لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بسيارات أخرى تعمل بالغاز الطبيعى وذلك فى إطار مبادرة تحويل و إحلال السيارات والمركبات التى مر عليها ٢٠ عاما للعمل بالغاز الطبيعى.

وتهدف المبادرة لتسجيل بيانات المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر عليها أكثر من ٢٠ عاما ليتم إحلالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعى ، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد “الغضبان” أن محافظة بورسعيد قامت بالبدء فى أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدأ أعمال تخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية ، تماشيا مع الأعمال التنموية والتطوير الذى يتم بمختلف قطاعات الدولة.