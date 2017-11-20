بدء تسجيل الحضور في انتخابات مجلس صندوق حماية المستثمر

مصطفى طلعت بدأت منذ قليل عملية تسجيل الحضور من ممثلي شركات الأوراق في انتخابات الدورة الجديدة من انتخابات صندوق حماية المستثمر من المخاطر المالية غير التجارية، وسط منافسة 4 مرشحين على 3 مقاعد فقط. قال أسامة عبدالعزيز، رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات، إنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد ال



مصطفى طلعت

بدأت منذ قليل عملية تسجيل الحضور من ممثلي شركات الأوراق في انتخابات الدورة الجديدة من انتخابات صندوق حماية المستثمر من المخاطر المالية غير التجارية، وسط منافسة 4 مرشحين على 3 مقاعد فقط.

قال أسامة عبدالعزيز، رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات، إنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وأنه في حال عدم توافر النصاب يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، ويتم إجراء الانتخابات دون الالتزام بعدد الحضور.

ويتنافس على المقاعد الثلاثة كل من عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الصندوق حاليا، وأسامة شومان، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين على قائمة شركات السمسمرة، وزينب خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وأحمد قطب، رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لإدارة السندات، بقائمة المرشحين من غير شركات السمسمرة.

كانت هيئة الرقابة المالية قد فتحت باب الترشح لانتخابات الصندوق خلال الفترة من 8 وحتى 19 أكتوبر.

ويشار إلى أن مدة تولي مجلس إدارة الصندوق الحالي تنتهي في نوفمبر الحالي، ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون منهم ممثل على الاقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة، وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة.

ويتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.