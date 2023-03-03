بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانطلاق انتخابات التجديد النصفى

بدأت عملية تسجيل الحضور من أعضاء الجمعية العمومية لنفابة الصحفيين فى كشوف الجمعية العمومية للنقابة، لانطلاق انتخابات التجديد النصفى، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين حتى يوم الجمعة 17 مارس، ويشترط لاكتمال النصاب حضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

ويتنافس فى الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة 51 مرشحًا، وتجري المنافسة بين 11 مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين،

بينما يتنافس على المقاعد الستة بالمجلس 40 مرشحًا، من بينهم 12 على مقاعد المجلس «فوق السن»، و28 مرشحًا على مقاعد «تحت السن»، ويصح الصوت باختيار 6 من المرشحين المدرَجة أسماؤهم بالكشوف، سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس، على ألا يزيد عدد المنتخبين فوق السن على 3 أعضاء.

ويترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المنتهية ولايته، والذى لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين، وفقًا للقانون،

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، بحضور نصف أعضاء الجمعية العمومية في الدعوة الأولى للانعقاد، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثانى يوم الجمعة 17 مارس الحالي، بحضور ربع الأعضاء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى من هيئة النيابة الإدارية.