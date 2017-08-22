بدء ترميم 5 مبانٍ أثرية بالقاهرة التاريخية

دعاء محمود أعلنت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، عن تسليم 5 مبان أثرية بمنطقة الجمالية والأزهر والغورية لمركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف" التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة، للبدء في أعمال الصيانة والترميم لها.وذكرت الآثار في بيان أن هذه الخطوة في إطار الحملة الق

دعاء محمود

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، عن تسليم 5 مبان أثرية بمنطقة الجمالية والأزهر والغورية لمركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف” التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة، للبدء في أعمال الصيانة والترميم لها.

وذكرت الآثار في بيان أن هذه الخطوة في إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبني أثري بالقاهرة التاريخية.

وأوضح محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية في بيان الآثار، أن هذه المباني الخمس هي منزل الست وسيلة, وبوابة المبيضة, وبوابة وكالة قوصون, ومسجد محمود محرم, ومنطقة بيت السحيمي، مؤكدا أن جميع أعمال الترميم والصيانة ستتم تحت إشراف مشروع تطوير القاهرة التاريخية.



وأشار عبد العزيز أن وزارة الآثار متمثلة في مشروع تطوير القاهرة التاريخية كانت قد رصدت مبلغ يقارب مليون و700 ألف جنيه مصري لصيانة وترميم المباني الخمس.

وأكد عبدالعزيز أنه من المقرر أن يستغرق المشروع 8 أشهر حيث تشمل الأعمال ترميم ومعالجة الشروخ بالحوائط, والأسقف الخشبية, وترميم المباني التالفة, وإستكمال الناقص منها بالاضافة إلى ترميم جميع الأشرطة الكتابية و المسطحات الزخرفية من الحجر أو الجص والأرضيات الرخامية الملونة.



