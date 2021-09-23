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بدء ترشح انتخابات مجلس «القاهرة الجديدة» عن الإسكان والمستثمرين لعام 2022

من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 وحتى 17/1012021
شرين طه 1:02 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 1:02 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أعلن جهاز تنمية القاهرة الجديدة عن فتح أبواب الترشح لعضوية مجلس الأمناء بمدينة القاهرة الجديدة عن المجتمع المدنى بالدورة الجديدة لعام 2022/2023، من سكان المدينة 9 أعضاء ممثلين تقسيمات المدينة والتجمعات المختلفة.


وذلك بواقع 3 أعضاء عن التجمع الخامس 2 عضو عن التجمع الثالث و 2 عضو هو التجمع الأول وعضو عن الامتداد الشرقى.

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وعلى من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الأمناء سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها مرفقا بها المستندات المطلوبة، من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 وحتى 17/1012021، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا وفقا الاشتراكات الآتية.

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بقلم شرين طه

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