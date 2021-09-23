بدء ترشح انتخابات مجلس «القاهرة الجديدة» عن الإسكان والمستثمرين لعام 2022

من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 وحتى 17/1012021



أعلن جهاز تنمية القاهرة الجديدة عن فتح أبواب الترشح لعضوية مجلس الأمناء بمدينة القاهرة الجديدة عن المجتمع المدنى بالدورة الجديدة لعام 2022/2023، من سكان المدينة 9 أعضاء ممثلين تقسيمات المدينة والتجمعات المختلفة.



وذلك بواقع 3 أعضاء عن التجمع الخامس 2 عضو عن التجمع الثالث و 2 عضو هو التجمع الأول وعضو عن الامتداد الشرقى.

وعلى من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الأمناء سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها مرفقا بها المستندات المطلوبة، من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 وحتى 17/1012021، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا وفقا الاشتراكات الآتية.