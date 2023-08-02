بدء تدريب الدفعة الثانية من طلاب الجامعات بإجمالي 755 طالبًا بمراكز الطاقة الذرية     

بدأت هيئة الطاقة الذرية في برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية بمراكز هيئة الطاقة الذرية والذي يهدف لتدريب 1900 طالب من الجامعات المصرية. تم البدء في فاعليات تدريب الدفعة الثانية بعدد إجمالي 755 طالبا بجميع مراكز الهيئة.

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الدفعة الأولى من الطلاب قد تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي بجميع مراكز الهيئة وهي من 16 جامعة، وتشمل جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس.

كما يشمل جامعة حلوان، الزقازيق، المنوفية، دمنهور، الإسكندرية، بورسعيد، الملك سلمان وقد تم تدريبهم على مدار أسبوعين وزيارة بعض المشروعات بالهيئة وتعريفهم بالأنشطة والتطبيقات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إن الهيئة استقبلت هذا الأسبوع 755 طالب وهو يمثلون المجموعة الثانية من طلاب التدريب الصيفي وتم توزيعهم طبقاً للخطة على جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها. إ ففي مركز البحوث النووية بأنشاص تم استقبال عدد 260 طالباً حيث تم توزيعهم على أقسام البحوث النباتية، قسم التطبيقات البيولوجية، قسم الأراضي والمياه، قسم الفلزات، قسم البلازما والأندماج النووي وقسم الهندسة والأجهزة العلمية ويشمل التدريب زيارة مشروع المزارع التجريبية.

كما سيتم التعرف على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الري والزراعة الذكية، كما تم زيارة محطة المياه البحثية والتعرف علي طرق معالجة وترشيح المياه وكذلك زيارة معمل القياسات الاشعاعية للعينات البيئية ومعمل قياسات إنجراف التربة.

وقد أستقبل مركز المعامل الحارة بأنشاص عدد 73 طالباً حيث شمل التدريب مجموعة من المحاضرات والتدريب العملي وكذلك التعريف بأنشطة المركز وخاصة القياسات والكواشف الإشعاعية، أسس الوقاية من الإشعاع، انتاج النظائر المشعة، دورة الوقود النووي، ترقيم المركبات العضوية بالنظائر المشعة، طرق إزالة التلوث وكذلك تعريف وتصنيف النفايات المشعة بجميع أشكالها. وختاماً، أستقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر عدد 72 طالباً حيث شمل البرنامج التدريبي المحاضرات في اقسام المركز مثل الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشأت النووية، المواقع والبيئة، الضمانات والحماية المادية، أمان المنشأت النووية، أمان التشغيل. وسيشمل التدريب العملي بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، معامل الأمان الإشعاعي، ومعامل أمان دورة الوقود.

واضاف هدايه بأن برنامج التدريب الصيفي يلقى اهتماماً كبيراً من جميع أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وجميع إداراتها حيث يشمل المحاضرين مجموعة متميزة من رواد الهيئة ومن الأجيال العلمية المختلفة لنقل الخبرات وتعريف الطلاب بأهمية العلوم النووية ومدى تنوع تطبيقاتها في شتى المجالات والتخصصات.