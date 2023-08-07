بدء تحضيرات العرض الخاص لفيلم «البطة الصفرا»

بدأت منذ قليل التحضيرات الخاصة بالعرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد ” البطة الصفرا” الذي تقوم ببطولته النجمة غادة عادل ويشاركها محمد عبد الرحمن الشهير ب” توتا” .

حيث يقام العرض الخاص لفيلم ” البطة الصفرا” باحدى سينمات 6 أكتوبر ، بحضور أبطال الفيلم وعدد من الفنانين والاعلاميين أيضا .

وتدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن «توتا»، وهو طبيب منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة مع عصابة تسمى بـ«البطة الصفرا»، وتنطلق الأحداث في إطار من الكوميديا.

الفيلم يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، وصلاح عبد الله وفرح الزاهد ومحمود حافظ وإبرام سمير وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.