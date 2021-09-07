بدء تحصيل فواتير المياه إلكترونيا بالإسكندرية

يساعد في ضمان محاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي

في إطار توجه الحكومة المصرية وتأكيدا لمبادرة البنك المركزي المصري نحو ميكنة ورقمنة المدفوعات والتحصيلات، وقعت شركتي “ضامن” لتقديم حلول الدفع الإلكتروني، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية عقد شراكة لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني، وتوفير طرق دفع متعددة.

وتم توقيع عقد الشراكة بحضور كل من المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، والدكتور تامر الحسينى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن، ولفيف من قيادات الشركتين.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس اداره شركه مياه الإسكندرية حرص شركته احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين .

وأكد ان التسجيل سيتم بواسطة المحصلين التابعين لشركة المياه وذلك باستخدام ماكينات ضامن للدفع الإلكتروني (POS)، وهذه الماكينات خاصة بالتحصيل والقراءات، وهي تلزم القارئ والمحصل على التواجد أمام عداد المياه لتسجيل القراءة الصحيحة.

مما يساعد في ضمان محاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نحو سرعة إنهاء إجراءات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن، بأن الشراكة جاءت لما تتمتع به شركة ضامن للمدفوعات الالكترونية من خبرات ونجاحات داخل مصر في تقديم حلول الدفع الإلكترونية .

وذلك تيسيرا على المواطنين لسداد الفواتير والتحصيلات المختلفة والتيسير على شركة مياه الإسكندرية، عن طريق استخدام ماكينات ضامن للدفع الإلكتروني (POS) وهي ماكينات خاصة بالتحصيل الفوري للفواتير.

بما يتيح طباعه الفاتورة للعميل، والدفع الجزئي للفاتورة،وهذا النظام يعمل على الشبكة سواء online أو offline، مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع، بهدف التيسير علي العملاء في كل مكان وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة.