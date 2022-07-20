بدء تحصيل رسوم جديدة لمنظومة نافذة تصل إلى 500 جنيه عن كل شحنة

بدأت شركات التوكيلات الملاحية بدءا من اليوم تنفيذ تحصيل 500 جنيه لصالح منظومة نافذة “المشرفة على ميكنة الجمارك المصرية” مقابل خدمات المانفيست الإلكتروني.

وقال مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أن الرسوم الجديدة التي تم البدء في تحصيله اليوم من قبل أصحاب الشحن ووكلاء الشحن عبر التوكيلات الملاحية، لصالح منظومة نافذة، تتضمن عددا من الخدمات التي يتم تقديمها، والتي تشمل خدمات المانيفست الإلكتروني، وتقديم خدمة طلبات التعديلات وكذا إصدار اذن التسليم، وربط البوليصة.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع خلال ايام مع مسئولي مصلحة الجمارك برئاسة الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك ومجتمع الاعمال من الغرف التجارية ووكلاء الشحن لشرح آليات تحصيل تلك الرسوم الجديدة، خاصة أن عددا من وكلاء الشحن طالب بأن يتم تحصيل تلك القيمة عبر منظومة نافذة مباشرة.

أحد وكلاء الشحن أشار إلى أن تلك الرسوم التي يتم دفعها نيابة عن المستوردين سيعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، موضحا أن شركة كارجو اكس تقوم بتحصيل قرابة 160 دولار لكل شحنة، بينما تصل مصاريف منظومة نافذة قرابة 2000 جنيه ليتم زيادتها الى 2500 جنيه لكل شحنة، وهو ما سيكون له تأثيرا أيضا على أسعار السلع التي يتم استيرادها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التوكيلات الملاحية بدأت تقوم بإضافة عمولة عن تحصيل تلك القيمة والتي تراوحت من 600 – 700 جنيه بالرغم من أن القيمة التي تم الاعلان عنها رسميا من مصلحة الجمارك لا تتخطي 500 جنيه.

وخلال مايو الماضي قررت مصلحة الجمارك اقتصار إجراء أي تعديلات على الإجراءات الجمركية التي يقوم بها صاحب الشأن ” المستوردين ” أو من ينوب عنهم في العملية الاستيرادية ” مستخلصي الجمارك ” قبل رفع إذن التسليم الإلكتروني من التوكيلات الملاحية فقط، وذلك خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وتشمل تلك التعديلات التي يمكن إجرائها التنازل عن البضائع، أو تعديل وجهة البضائع الى ميناء أو منفذ جمركي أخر، أو إجراء تجزئة البضائع، أو ضم بوالص أو كل ما يلزم التعديلات.

وأشارت الشركة عبر منشور أصدرته في مايو الماضي، إلى أنه في حالة رفع إذن التسليم قبل إجراء التعديلات المطلوبة يتطلب الأمر التقدم لبدء الإجراءات الجمركية وتقديم طلب لمدير المجمع بالتعديل المطلوب.

يذكر نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وعن مزايا مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) فيتمثل في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

وعن كيفية الاستعداد لتنفيذ النظام الجديد فنصت تعليمات الشركة على أنه يكون من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذة ( www.nafeza.gov.eg والحصول على وحدة التوقيع الإلكترونى من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذه ) ، ثم يتم إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع فى عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID)، ثم يتم تقديم بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن.

ثم تأتي المرحلة التالية وهي إخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل الإلكترونية للربط مع منظومة (نافذة) من خلال شبكات سلاسل الإمداد التي تستخدم تكنولوجيا (Block-chain) .

وحول ماهية تكنولوجيا (Block-chain) فهي عبارة عن تقنية تسمح لشخص (أو شركة) ما بنقل بيانات أو مستندات ذات قيمة إلى شخص آخر بأمان ودون تدخل أيّ وسيط، كما أنها عبارة عن سلسلة من السجلات أو الكتل الثابتة من البيانات، وتتم إدارتها من قِبل مجموعة من الحواسيب.