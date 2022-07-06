رسوم خدمة «فودافون كاش».. بدء تحصيل جنيه على كل عملية تحويل

بدأت شركة فودافون مصر منذ أمس الثلاثاء 5 يوليو تحصيل رسوم بقيمة جنيه على كل عملية تحويل أموال بين محافظ فودافون كاش و0.5% بحد أقصى 10 جنيهات لأي محفظة أخرى، على أن تكون أول عملية تحويل في الشهر بدون رسوم.

وأرسلت الشركة رسالة نصية إلى عملائها جاء فيها: “يرجي العلم أنه بداية من 5 يوليو سيعاد تطبيق رسوم التحويل 1 جنيه لمحفظة فودافون كاش و 0.5 % بحد أقصي 10 جنيهات لأي محفظة أخري ولفترة محدودة رسوم أول عملية تحويل فى الشهر هترجعلك كاش باك على محفظتك”.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا باستمرار إصدار محافظ الهاتف المحمول مجانا للعملاء الجدد .. وقرر تطبيق سياسة تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعية (الأفراد ) باستخدام محفظة الهاتف المحمول (المحافظ الذكية) لمدة 6 شهور من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر .

خدمة فودافون كاش، هي محفظة إلكترونية علي هواتف العملاء، وهي إحدى الخدمات التي طرحتها شركة فودافون مصر، والتي يمكن من خلالها تحويل واستقبال الأموال، وتهدف فودافون مصر من خلال هذه الحدمة المالية التسهيل على المواطنين بكافة المحافظات، وتوفير الوقت والجهد، وذلك مقابل رسوم بسيطة تحصلها الشركة من العميل.

كيفية الاشتراك فى خدمة فودافون كاش

يقوم العميل المشترك في خدمة فودافون كاش بطلب كود *9#.

– يقوم بعد ذلك باختيار بند تحويل الأموال، ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف المراد تحويل إليه.

– يحدد العميل قيمة المبلغ المراد تحويله، بحد أدنى 5 جنيهات، وبحد أقصى 6000 جنيه في اليوم.

– يقوم العميل بإدخال الرقم السري المكون من ستة أرقام، وبعدها يستقبل رسالة على الموبايل تؤكد إتمام عملية التحويل.

– ويمكن شحن محفظة فودافون كاش بأي مبلغ يريده العميل، وتحويله لأي رقم فودافون آخر، سواء مشترك في خدمة فودافون كاش أو غير مشترك.

– كما يمكن استخدام محفظة فودافون كاش في دفع الفواتير المختلفة، مثل المياه، الكهرباء، فاتورة التليفون الأرضي، بحد أقصى ألف جنيه.

– والكود المخصص لدفع الفواتير عليمحفظة فودافون كاش هو *9*4*رقم الموبايل*قيمة الفاتورة#.

– وتطرح فودافون كاش خدمة شحن الرصيد ودفع الفواتير مجانية، بدون أي رسوم.