بدء بشائر حصاد محصول البطاطس.. والأسواق تترقب طرح 3.3 مليون طن

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عن بدء حصاد بشائر محصول موسم البطاطس الصيفية جنوبا ، فى شرق العوينات وغرب المنيا.

وتم زراعة هذه المساحات بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى نهاية العام الماضى ويتم استخدام هذا الإنتاج فى التصدير وتغطية الاستهلاك المحلى ، فضلا عن استغلاله كتقاوى للعروتين النيلية والخريفية وفقا للمصادر.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الكمية المتوقع جمعها من البطاطس خلال الموسم الجديد تصل إلي 3.3 مليون طن من مساحة 220 ألف فدان موزعة ما بين الأراضى الجديدة والقديمة.

ويتم استعمال تقاوى البطاطس المستوردة فى العروة الصيفية التى تزرع مطلع يناير من كل عام وتحصد فى مايو ويونيو، وتستخدم البطاطس المنتجة منها كتقاوى فى العروات التالية.

ويتم زراعة العروة النيلية فى مايو ويونيو من كل عام بينما تتم زراعة العروة الخريفية فى أغسطس وسبتمبر.

أوضح محمد فرج عضو جمعية منتجى البطاطس أن متوسط إنتاجية الفدان من العروة الحالية (ديسمبر 2021 – مايو 2022) يبلغ 15 طنا.

واشار إلى أن المساحة المزروعة تصل إلى نحو 220 ألف فدان مما يعنى أن إجمالى المحصول المرتقب خلال الصيف الحالى سيصل إلى نحو 3.3 مليون طن من ثمار البطاطس.

وأوضح فرج أن العروة الصيفية التى تزرع حاليا بتقاوى مستوردة من أوروبا من المتوقع أن يصدر منها 600 ألف طن، من مجموع 3.3 مليون مستهدف انتاجها.

من جانبه أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«المال» أن هناك بعض المناطق قد بدأت حصاد موسم البطاطس الصيفية تقع غرب وجنوب البلاد.

وأوضح أبو صدام أن أسعار البطاطس منخفضة حاليا فى الأسواق حيث يتراوح سعر البطاطس متوسطة الجودة بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والبطاطس مرتفعة الجودة بين 8 إلى 9 جنيهات.

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعى سبق أن نشرته «المال» أنه تم استيراد 146 ألف طن تقاوى بطاطس أوروبية من هولندا وفرنسا واسكتلندا من نوفمبر حتى منتصف يناير الماضى ، لزراعتها محليا ، ويتم فحص هذه التقاوى بشكل مستمر فى بلد المنشأ وحتى وصولها إلى مصر كما تم استيراد 25 ألف طن تقاوى بهدف إنتاج البطاطس «الشيبسى» خلال العام الحالى.

وأعلن وزير الزراعة السيد القصير أن الصادرات سجلت خلال عام 2022 ولأول مرة فى تاريخها قرابة 6.5 مليون طن، بحوالى 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالى 800 ألف طن عن العام الماضى.

ولفت الى أن الموالح تحتل المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا كما بلغ حجم صادرات البطاطس 871 ألف طن بزيادة 220 ألف طن عن الموسم السابق.