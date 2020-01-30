بدء بروڤات حفل «ليلة حب» بقيادة المايسترو محمد عثمان 2 فبراير

يبدأ المايسترو “محمد عثمان” مؤسس فرقة أيامنا الحلوة في عقد أولي بروڤات حفل كوكب الشرق “أم كلثوم” التي تحمل اسم “ليلة حب” يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير للاستعداد لأولي الحفلات من مشروع “ليالي سهرات زمان” والتي من المقرر إقامتها بقاعة المنارة بالتجمع الخامس 7 فبراير المقبل.

يذكر أن الحفل يضم 5 نجمات، مي فاروق وهلا رشدي وريم عز الدين وريهام عبد الحكيم وماريا لاحود، وبحضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد محبي وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وفرقة الأصدقاء.

كما سيتم تكريم أبطال مسلسل أم كلثوم وأعضاء فرقتها الموسيقية، بحضور لفيف من الفنانين والإعلاميين.

يذكر أن الموزع الموسيقى حميد الشاعرى يعود بعد فترة غياب طويلة ، للتعاون الفني الجديد مع الفنان مصطفى قمر فى أغنية جديدة ، بعد النجاحات التى حققها الثنائى معا فى فترة التسعينات فى أغنيات ” غزالى ” وغيرها .



