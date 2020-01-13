سيـــاســة

بدء انطلاق اجتماع سد النهضة في واشنطن

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين بواشنطن، في اجتماع سد النهضة الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية
المال - خاص 11:16 م, الأثنين, 13 يناير 20 11:16 م, الأثنين, 13 يناير 20

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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين بواشنطن، في اجتماع سد النهضة الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف اجتماع سد النهضة في واشنطن لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- “في مُستهل زيارته إلى واشنطن، وزير الخارجية سامح شكري يشارك الآن في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحضور البنك الدولي”.

وكان شكري توجه أمس الأول السبت إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع.

كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، لبحث أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

أكدت وزارة الخارجية المصرية الجمعة، أن إثيوبيا تريد ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.

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بقلم المال - خاص

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