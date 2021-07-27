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بدء امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2021 أدبي

ويؤدي اليوم نحو 255 ألفا و353 طالبا، امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2021 أدبي، بنظام البابل شيت
جهاد سالم 9:51 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 9:51 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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توافد الطلاب على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2021 أدبي.

ويؤدي اليوم نحو 255 ألفا و353 طالبا، امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2021 أدبي، بنظام البابل شيت.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 ، انطلقت يوم 10 يوليو الجاري وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

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وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ، فضلا عن التأمين الشامل بدءا من طباعة الأسئلة، “البابل شيت” ونقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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بقلم جهاد سالم

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