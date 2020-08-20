بدء الملء الثاني في أغسطس 2021.. إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 75% من سد النهضة

الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.

أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، حيث قال المدير العام للمشروع كيفلي هورو، إن أعمال الإنشاءات التي تم تنفيذها بلغت 75%.

وبحسب “روسيا اليوم” أشار إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78%، فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.

وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل في موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.