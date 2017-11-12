بدء المفاوضات الفنية لاتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي أوائل 2018

سمر السيد توقع إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، بدء المفاوضات الفنية لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى «المكون من عدد من الدول وأبرزها أرمينيا وبيلاروسيا وروسيا وكازاخستان» أوائل 2018، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت مجموعة عمل من ضمنها وزارة الخارجية، لوضع الخطوط ا

سمر السيد

توقع إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، بدء المفاوضات الفنية لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى «المكون من عدد من الدول وأبرزها أرمينيا وبيلاروسيا وروسيا وكازاخستان» أوائل 2018، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت مجموعة عمل من ضمنها وزارة الخارجية، لوضع الخطوط العريضة للاتفاق وقد تم قطع شوط ليس بالقليل فيه.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى استغرقت خمس سنوات لارتباطها بالكثير من القطاعات، ولذا لا يمكن التوقع بالتوقيتات الزمنية للاتقاق مع الاتحاد الأوراسى.

وأضاف لـ «المال» على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأول الإثنين ، أن وزارة الكهرباء والطاقة فى مراحل متقدمة حالياً من مفاوضات اتفاق محطة الضبعة النووية ، مشيراً إلى أنها تقوم حالياً بعمليات المراجعة للمحطة .

وأوضح أنه لا توجد لديه أى بيانات حالية عن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر ، مشيراً إلى أنه سيتابعها بعد اعتماده رسميا لدى روسيا وبيلاروسيا وتركمنستان وطاجاكستان خلال 2 – 3 أسابيع.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة ومن ضمنها وزارتا الطيران والخارجية ، منخرطة فى تواصل دائم مع الشركاء الروس لاستعادة السياحة الروسية، لافتا إلى أنه يطمح فى التواصل بصورة كبيرة مع مجتمع الأعمال الروسى فى الفترة المقبلة لضخامته ، مؤكدا أنه لمس فى اتصالاته مع عدد من الجهات الحكومية المصرية والوزرات المختصة خلال الفترة الماضية، تفهما ودعما كاملين لجميع خطوات تعزيز الصادرات المصرية لموسكو.

يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا، كان قد سجل فى الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى نحو 2.52 مليار دولار بزيادة %13.75 مقارنة بحجمها فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو 2.22 مليار، حسب أحدث البيانات الصادرة عن المكتب التجارى المصرى بموسكو ، وقد سجلت الصادرات المصرية لروسيا فى تلك الفترة زيادة %27.3 لتبلغ نحو 387.9 مليون دولار، مقابل 304.6 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى.

وعلى الجانب الآخر ، تشير البيانات إلى أن حجم الصادرات الروسية لمصر ارتفع خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2017 بنسبة %11.59 مسجلةً نحو 2.13 مليار، مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، ويمثل القمح نحو %33.9 من إجمالى الواردات مسجلة نحو 669.71 مليون دولار وبارتفاع %38.8 فى حجمه مقابل نفس الفترة المقارنة السابقة، و بلغت واردات البترول نحو 245.29 مليون مستحوذة على %12.4 من القيمة الإجمالية.