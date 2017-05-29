بدء المشاورات بين وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا بصيغة 2+2

وكالات: بدأت جلسة المشاورات الرباعية بين وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا مساء الاثنين بالقاهرة في إطار صيغة ٢+٢. ويضم الاجتماع كلا من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقى صبحي ووزير الخارجية سامح شكري بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو.

وكالات:

بدأت جلسة المشاورات الرباعية بين وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا مساء الاثنين بالقاهرة في إطار صيغة ٢+٢.





ويضم الاجتماع كلا من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقى صبحي ووزير الخارجية سامح شكري بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 قد تم تفعيله لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية علي مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وهو ما يعكس القيمة الاستراتيجية التي تحظي بها مصر في السياسة الخارجية الروسية باعتبارها مركز الثقل الاستراتيجي في المنطقة، خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت معها موسكو هذه الصيغة. هذا، وقد عقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014.

وخلال قمة دول السبع الكبرى في صقلية الأسبوع الماضي، رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم تأييده للاتفاق العالمي التاريخي الذي تم التوصل إليه في باريس عام 2015 للحد من الاحتباس الحراري، وقال ترامب إنه سيقرر هذا الأسبوع ما إذا كان سينسحب من الاتفاق الذي أيده خلفه باراك أوباما.