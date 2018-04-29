بدء المشاورات النهائية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد

منتصف مايو: وزير الصناعة الروسى يزور القاهرة لتحديد موعد توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الروسية بشرق بورسعيد أمانى العزازىاستقبل السيد اللواء بحرى عبدالقادر درويش - نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جيورجى كالامانوف - نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى والوفد المرافق له، وذلك لإجراء ا

منتصف مايو: وزير الصناعة الروسى يزور القاهرة لتحديد موعد توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الروسية بشرق بورسعيد

أمانى العزازى

استقبل السيد اللواء بحرى عبدالقادر درويش – نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جيورجى كالامانوف – نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى والوفد المرافق له، وذلك لإجراء المشاورات النهائية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد.

وخلال الاجتماع اتفق الطرفان على مراجعة كافة البنود المتعلقة بالاتفاق وتسهيل جميع الإجراءات التى من شأنها الوصول الى الاتفاق النهائى للمنطقة الصناعية الروسية، على أن يصل القاهرة وفد رفيع المستوى منتصف مايو المقبل لعقد ورش عمل لإنهاء كل مناقشات التعاقد مع المطور الروسى لإقامة المنطقة الروسية ووضع الإجراءات النهائية التى من شأنها الوصول الى التصور النهائى للمنطقة الصناعية الروسية.

وقال درويش إن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5.25 كيلو متر مربع وإنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بالبلاد.

وفى نهاية الإجتماع قام جيورجى كالامانوف بإهداء اللواء عبدالقادر درويش درع التمثيل التجارى لروسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية والتى تمثل عمق العلاقات الثنائية للتعاون التجارى والصناعى بين البلدين.